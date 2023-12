Esta colaboración es la última del año 2023. Un año plagado de noticias de todo tipo. Desafortunadamente han sido más las malas noticias que las buenas.

Este año lo recordaré con dolor y mucho sentimiento pues se llevó de manera inesperada a un gran amigo: El ex gobernador Felipe González González. Su deceso aconteció el 24 de febrero de este año. Acababa de cumplir 76 años el 28 de enero. Curiosamente ese mismo día cumplía años Felipe su hijo.

Cuando Felipe González compitió en el año de 1998 por la candidatura a la gubernatura de Aguascalientes, yo solo lo conocía en fotografías. Sabía de él y de sus aspiraciones, pero no teníamos ninguna relación. En esa campaña por la gubernatura yo había participado con Héctor Hugo Olivares pues él era muy amigo de mi padre y en consecuencia también mío. Los resultados de esa elección son de sobra conocidos, Felipe González terminó con la hegemonía priísta en Aguascalientes venciendo a un candidato de mucho peso político e hijo de una familia con una influencia política tremenda a nivel nacional.

Algunos meses después de haber tomado posesión Felipe González, un día me llamó el Dr. Rubén Galaviz, a quién Felipe había designado como nuevo titular del ISSEA. Galaviz me comunicó que el gobernador quería platicar conmigo. Lo cual se me hizo muy extraño, pues yo a Felipe nunca lo había tratado. No lo conocía en persona. Y acudí extrañado al palacio de gobierno. Ahí Víctor Eljure, que era su secretario particular me pasó a una salita y me pidió esperar a que se desocupara el gobernador. Minutos más tarde el mismo Eljure me condujo a la oficina del gobernador, el cual estaba firmando un altero de documentos. Cuando me vio me saludó con mucho afecto, como si me conociera de años: ¡Quiubo Rodrigo! ¡¿Cómo le va?! El saludo tan afectuoso me sorprendió y solo atiné a decir: ¡Bien señor gobernador! Enseguida me dijo: Siéntese, ahorita platicamos, nada más termino de firmar estos papeles. Y me ofreció algo de tomar. Yo lo miraba curioso como con rapidez checaba los documentos y enseguida los firmaba. Cuando terminó se levantó del escritorio y me condujo a sentarnos a un costado de la oficina en donde estaban dos sillas y en medio una mesita. Eso lo sentí yo como una distinción, el estar sentados de manera informal como dos amigos con deseos de charlar sin el escritorio de por medio.

– ¿Y cómo ve las cosas ahora con el nuevo gobierno?

Me preguntó. Y ahí empezó la plática, dándole mis opiniones sobre varios temas. Desde la integración del gabinete hasta su plan sexenal. Él me escuchaba atento y el gobernador, gran conversador, me daba a conocer el porqué de varias decisiones. Mientras más platicábamos más me sorprendía su bonhomía, pero al mismo tiempo me hacía cruces del porqué el gobernador me había citado, pues no creía que tan solo era para preguntarme sobre su gobierno.

Rato después, luego de platicar de varios temas me dijo:

-Lo invite a venir a verme para hacerle la invitación a colaborar conmigo como asesor.

Su propuesta me sorprendió mucho pues no nos conocíamos, nunca habíamos platicado y yo era militante del PRI incluso en la elección de 1998 yo había sido candidato suplente a regidor.

Él me dijo:

-A mí no me interesa si usted es militante del PRI, lo que me interesa es que me ayude en esta tarea y que no metamos los asuntos partidistas en las decisiones que tomemos, yo voy a servir a Aguascalientes sin importar colores.

La impresión que me causó Felipe González era la de un hombre bien intencionado y que no se sentía el non plus ultra que lo sabía todo, a pesar de que era un hombre muy inteligente y con una cultura muy amplia. A partir de ese día colaboré con él naciendo una amistad muy fuerte entre los dos.

Cuando pidió permiso para dejar la gubernatura para ir a Gobernación nos seguíamos frecuentando. Ya después cuando él estuvo en el senado nuestra relación seguía fuerte y me invitaba a mí y a mi familia a comer casi todos los domingos que estaba en Aguascalientes en su casa de Canteras de San Javier. Eran unas comidas muy bonitas pues charlábamos toda la tarde de las novedades tanto del país como de Aguascalientes. Al terminar su periodo de senador regresó a hacer su vida en Aguascalientes y seguíamos viéndonos con periodicidad. Comíamos con las familias constantemente y pasamos varias navidades juntos. Yo llevaba a unos amigos que tocaban el piano y la guitarra y no pocas veces cantamos a dúo Felipe y yo. Canciones de su época muy bonitas. Le gustaba cantar, pero no a él solo, siempre me decía que lo acompañara.

Y así transcurría la vida. Yo lo visitaba con frecuencia en su casa de Pulgas Pandas para platicar las novedades. Me platicaba además cosas personales. Me tenía mucha confianza. Era increíble como habíamos congeniado tanto luego de que hasta antes de su llegada al gobierno ni siquiera nos conocíamos. Un domingo, hace como cuatro o cinco años, estando comiendo en su casa de Canteras. Me platicó que le habían detectado cáncer en un riñón. ¡¿Como?! Le respondí. Si, me dijo él. Y van a operarme en la ciudad de México próximamente. Eso me preocupo pues era una noticia muy fuerte. Y efectivamente unos dos meses después lo operaron, habiéndole quitado todo el riñón. Regresó a Aguascalientes y se veía bien, fuerte, entero y menos preocupado. Pero eso sí, cuidándose mucho. Dejó de fumar el puro, dejó de tomar vino tinto y no comía nada, absolutamente nada que tuviera azúcar o harina.

Así pasaron algunos años. No había vuelto a tener problemas ni metástasis. Sin embargo, casi a principios del año pasado un día que iba yo por la calle Zaragoza antes del llegar al segundo anillo, nos encontramos en el semáforo. Al verme me grito: ¡Rodrigo! Vengo de con el Dr. ¡Y me encontraron una bolita de cáncer en un pulmón! Yo me quedé frío sin saber que contestarle. Se puso el semáforo en verde y arrancamos. Posteriormente fui a su casa y ahí me platico a detalle sobre el nuevo tumor el cual se empezó a tratar con quimioterapias. Sin embargo, las quimios le empezaron a provocar que le salieran ampollas en gran parte del cuerpo y principalmente en las plantas de los pies, por lo que cuando caminaba se le reventaban y le sangraban, siendo algo muy doloroso. Cuando en septiembre del año pasado acudió a inaugurar el libramiento carretero poniente, al cual le pusieron su nombre, se le veía caminar con dificultad apoyado de una andadera, pues las ampollas le lastimaban muchísimo. Varias ocasiones le acompañé en su lecho de enfermo y veía cómo sufría por esas ampollas.

Felipe tiene un sinfín de anécdotas. Muchas de sus años de comerciante y líder empresarial y otras de su andar en la política. Todas muy interesantes. Un día que lo fui a visitar le propuse escribir un libro en donde narrara su vida. Junto a mí estaba su hijo Carlos y él también le animaba a esa odisea. Sería un libro para deleite de su familia y amigos. La idea quedó en el tintero, desafortunadamente su deceso no permitió realizar ese trabajo editorial.

Felipe González destacó en el mundo empresarial como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Se inició en la política en el año 1998, cuando ganó la gubernatura del Estado, siendo el sexenio 1998 a 2004. Felipe González González fue un gran hombre y un gran amigo. Extraño las comidas que de vez en cuando teníamos en un restaurante argentino de la avenida Aguascalientes y a donde nos dábamos cita 4 grandes amigos: Felipe González, el Lic. J. Asunción Padilla, Filiberto Ramírez Lara y este su servidor. Eran comidas deliciosas tanto por la comida como por la plática previa a la comida y luego la sobremesa. Todos buenos conversadores. Se iba el tiempo volando y siempre prometíamos volvernos a reunir pronto.

Hoy, a punto de finalizar este año, recuerdo con mucha nostalgia y con cariño a Don Felipe, quién a pesar de haber sido compadres siempre nos hablamos de usted. Descanse en paz.

Por último, me permito desearles a nuestros lectores que el año próximo sea pleno de felicidad y de logros para todos ustedes y sus seres queridos. ¡Feliz 2024!