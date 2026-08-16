Sandra Acevedo Agencia Reforma

ANAHEIM, EU.- Spider-Man celebró 65 años en la D23 Expo con anuncios que confirman la expansión de su universo en cine, televisión, animación, videojuegos y cómics. Kevin Feige, Jacob Batalon y Jeff Trammell repasaron el legado cultural del personaje y su capacidad para conectar con distintas generaciones. Tom Holland, ausente del encuentro, calificó como un privilegio interpretar a Peter Parker. Marvel publicará en septiembre Amazing Spider-Man #1000, con nuevas historias, una entrevista y el villano Ravage. Disney Junior confirmó la séptima temporada de Spidey y Sus Sorprendentes Amigos, además de un especial de Halloween. Feige atribuyó su vigencia al legado de Lee.