La Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado (FEDESA) mantiene negociaciones con el Gobierno del Estado para conseguir mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de los sectores salud, cultura y educación. Entre las principales demandas destacan la homologación de categorías en hospitales, la firma del primer contrato colectivo de trabajo en el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) y el respeto a las prestaciones de fin de año del personal del CECyTEA.

El secretario general de FEDESA, Francisco Javier Araiza Méndez, señaló que el cierre de 2026 será determinante para concretar acuerdos que permitan atender las demandas laborales pendientes. Advirtió que, aunque existe disposición al diálogo, la Federación recurrirá a los mecanismos legales necesarios para defender los derechos de sus agremiados.

En el sector salud, explicó que la principal demanda consiste en la recodificación y homologación laboral del personal del Centenario Hospital Miguel Hidalgo y del Hospital de Psiquiatría, con el propósito de que las categorías y remuneraciones correspondan a las funciones y responsabilidades que desempeñan los trabajadores.

En el ámbito cultural, FEDESA acompaña al Sindicato de Trabajadores del ICA en las negociaciones para conseguir la firma de un contrato colectivo de trabajo, lo que ocurriría por primera vez en los 34 años de existencia de esta organización sindical.

Por otra parte, informó que la Federación trabaja con el Sindicato Único de Trabajadores del CECyTEA, constituido este año, para fortalecer su representación sindical y garantizar el cumplimiento de las prestaciones y los bonos de fin de año que ya se encuentran presupuestados.