La regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas debe enfocarse en la educación y el acompañamiento de niñas, niños, docentes y familias, y no únicamente en su prohibición, señaló Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de la asociación Cultivando Género, al referirse al anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la regulación del uso de dispositivos móviles en primarias y secundarias a partir del 3 de noviembre.

La activista recordó que Aguascalientes cuenta desde el año pasado con una normativa que establece límites, pero no contempla una prohibición absoluta. Explicó que los teléfonos pueden utilizarse con fines pedagógicos cuando existe una justificación y se informa previamente a madres y padres de familia, además de explicar a los estudiantes el propósito de su utilización. Consideró que este enfoque debería incorporarse en la regulación federal, al señalar que regular y prohibir son medidas distintas. Destacó que las escuelas deben proporcionar herramientas para que niñas, niños y adolescentes desarrollen una visión crítica y responsable sobre el uso de la tecnología.

Advirtió que retirar los celulares de las aulas no garantiza la desaparición del bullying, el acoso o la violencia escolar, debido a que estas conductas existen desde antes de la incorporación de las redes sociales y los dispositivos móviles a la vida cotidiana. Señaló que, si se busca disminuir las expresiones de violencia relacionadas con las redes sociales, también deben fortalecerse las áreas de prevención y atención dentro de las escuelas, así como establecer mecanismos de acompañamiento para las comunidades educativas.

Finalmente, sostuvo que la formación debe permitir que los estudiantes, al llegar a la edad adulta y contar con libertad para utilizar teléfonos y redes sociales, tengan los conocimientos necesarios para hacerlo de manera responsable y sin reproducir conductas violentas.