Ante un inercial presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 y que privilegia a los programas sociales del Gobierno Federal y sus cuatro obras de infraestructura, sin apoyos para impulsar la actividad económica, el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial aseveró que los organismos de la IP estarán obligados a coordinarse para acceder a líneas de financiamiento internacional para acceder a capital de trabajo.

Alberto Aldape Barrios, director del CIDE, señaló que los organismos y cámaras empresariales enfrentan el reto de ponerse de acuerdo para elaborar estrategias para apoyar a sus agremiados con facilidades de acceso a mercados, capacitación para ser más competitivos, negociación con entidades financieras para acceder a recursos, porque ya sabe que el Gobierno Federal no lo hará.

Además, la SHCP ya fijó su postura respecto a que no apoyará a la banca de desarrollo, entonces quien será la palanca de desarrollo de este país, la capacitación no es suficiente para impulsar la economía, se necesitan esquemas de financiamiento para las empresas de menor tamaño.

El titular del CIDE recalcó que el papel de los organismos de la IP en el año 2022 será muy importante, porque la actividad económica en Estados Unidos no será tan dinámica como este 2021 a través de sus programas de impulso de crecimiento económico.

Para el 2022 habrá que volver a salir a los mercados para conquistarlos y la competencia será intensa, motivo por el cual urge la unidad empresarial en Aguascalientes y en todo el país, donde la IP debe diseñar una estrategia de negocio que le permita a las empresas competir y ganar espacios en los mercados internacionales, ahora ya no se limita al ámbito nacional.

Adicionalmente, comentó que el gobierno federal hizo recortes importantes al INE bajo el pretexto de que el proximo año no habrá elecciones federales, pero si se lleva a cabo la consulta para la revocación de mandato, es de carácter nacional y habrá que ver cómo se organiza si no tiene los recursos correspondientes.

También tendrán recortes en sus presupuestos la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica, lo cual da el mensaje que a la actual administración no le gusta mantener órganos reguladores de la actividad económica. Por el lado de género se observa que se mantienen los recortes y recursos limitados a programas destinados a mujeres.

“Lo mismo sucede con la generación de infraestructura en salud y al final de cuentas es un presupuesto inercial que no da señales de que vaya a impulsar la actividad económica, pues se recorta recursos a la Secretaría de Economía. Todo esto repercutirá en el ritmo de crecimiento para el año entrante, tanto en el ámbito económico como en el empleo”, concluyó.