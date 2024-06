Un hombre murió y dos más resultaron heridos, al volcarse un camión materialista en la carretera estatal No. 16.

La pesada unidad se desplazaba a exceso de velocidad y en una curva el conductor perdió el control, lo que ocasionó la fatal volcadura.

El trágico accidente se registró el lunes aproximadamente a las 09:40 de la mañana, en la carretera estatal No. 16, a la altura del kilómetro 11+500, poco antes de llegar al poblado de El Ocote, municipio de Aguascalientes.

Un reporte al número de emergencias 911, indicaba que en la carretera Tapias Viejas, Jesús María-El Ocote, Aguascalientes, se había registrado un accidente automovilístico en el que estaba involucrado un camión de volteo.

Debido a que se reportaban varias personas lesionadas, acudió hasta el lugar del accidente una ambulancia de Cruz Roja de Villa Hidalgo, Jalisco, debido a su cercanía.

De igual forma, arribaron policías estatales de la División de Carreteras y Bomberos Municipales de Aguascalientes, además de los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE, tras confirmarse la muerte de una persona.

La víctima mortal fue identificada como Lucio, de entre 60 y 65 años, quien salió expulsado y terminó siendo aplastado por el camión materialista.

Los lesionados fueron el conductor que fue identificado como Gustavo, de 36 años y José Manuel, de 56 años, quienes fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital Tercer Milenio.

Se estableció que las víctimas viajaban en un camión de volteo marca Freightliner, color blanco, con placas de circulación del estado de Zacatecas, el cual iba cargado con silo.

El conductor de nombre Gustavo, se desplazaba por la carretera estatal No. 16 en dirección de oriente a poniente, cuando al llegar a la altura del kilómetro 11+500, perdió el control al salir de una curva y el camión materialista terminó volcándose sobre su costado derecho.