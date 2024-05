La trágica racha de accidentes que involucran a motociclistas continúa. El domingo por la tarde se produjo otro percance fatal en el que un motociclista murió al instante al chocar contra una camioneta pickup que se atravesó en su camino.

La tragedia ocurrió a las 14:30 horas en la carretera estatal No. 19, cerca del cruce con la carretera federal No. 71, en el municipio de Pabellón de Arteaga, a la altura del rancho «Santa Cruz».

Al lugar del accidente acudieron Bomberos Municipales, Protección Civil Municipal de Pabellón de Arteaga, policías estatales de la División de Carreteras, agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia del ISSEA. Los paramédicos confirmaron la muerte de un joven, de entre 18 y 20 años, que no pudo ser identificado.

Para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, se presentaron en el lugar agentes del Grupo Homicidios de la Policía de Investigación (PDI), personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado.

Los policías estatales detuvieron a un hombre identificado como José de Jesús, propietario del rancho «Santa Cruz», quien fue señalado como el presunto responsable del accidente.

Se determinó que, al momento del accidente, José de Jesús conducía una camioneta Chevrolet Cheyenne pickup, modelo 2004, color rojo, con placas VC6-E2S de Texas, Estados Unidos, transportando alfalfa. Circulaba por la carretera estatal No. 19 en dirección de oeste a este y, al llegar al cruce con la carretera federal No. 71, intentó girar hacia la izquierda para ingresar al rancho «Santa Cruz».

Sin embargo, realizó la maniobra sin precaución, cruzando el camino de una motocicleta Itálika RT200, blanca con negro, con placa 28CRC8 de Aguascalientes. El motociclista, que circulaba en sentido contrario a exceso de velocidad, no pudo frenar a tiempo y se estrelló violentamente contra el costado delantero derecho de la camioneta. El impacto lo proyectó más de 30 metros, y al golpear el asfalto, murió instantáneamente.