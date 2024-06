Otra vez la carretera federal No. 45 Sur volvió a ser escenario de un trágico accidente automovilístico. A la altura del poblado de Coyotes, Aguascalientes, se impactaron por alcance dos camionetas y dejó un sangriento saldo de una mujer fallecida y cuatro personas lesionadas.

El trágico accidente automovilístico se registró el sábado aproximadamente a las 21:05 horas, en los carriles de circulación de sur a norte de la carretera federal No. 45 Sur, justo bajando del puente que se ubica a la altura del entronque con la carretera que conduce al poblado de Coyotes.

Hasta el lugar del accidente acudieron Bomberos Municipales de Aguascalientes, Rescate Urbano de Cruz Roja, policías estatales y agentes de la Guardia Nacional.

En este percance se vieron involucradas una camioneta Ford Explorer, color negro, con placas de circulación de Aguascalientes y una camioneta marca Kia, color blanco, con matrícula de la Ciudad de México.

Se estableció que ambas unidades automotrices se desplazaban a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Sur en sentido de sur a norte, cuando al bajar del puente que se ubica en el entronque con la carretera al Ejido Coyotes, se impactaron por alcance de manera brutal.

La camioneta Kia salió proyectada hacia el frente y dio varias volteretas, quedando volcada a unos 150 metros de distancia del lugar del accidente. La conductora resultó lesionada.

La camioneta Ford Explorer en la que viajaban tres hombres y una mujer, también se volcó de manera aparatosa. Sin embargo, la persona del sexo femenino salió expulsada y cayó dentro de una zanja, donde falleció de manera instantánea.

Los tres hombres que le acompañaban resultaron heridos y en ambulancias de Cruz Roja y del ISSEA fueron trasladados a recibir atención médica al HGZ No. 1 del IMSS.

Hasta el momento ninguna de las víctimas había sido identificada oficialmente. Al lugar del accidente se presentaron a realizar las investigaciones correspondientes, los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.