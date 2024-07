Un motociclista originario de la ciudad de Saltillo, Coahuila encontró la muerte en Aguascalientes, al sufrir un accidente automovilístico cuando circulaba por la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del municipio de Rincón de Romos.

La víctima fue identificada como José Luis, de 57 años, quien murió de manera instantánea al ser impactado por un camión de carga.

El trágico accidente se registró el viernes aproximadamente a las 14:11 horas, sobre la carretera federal No. 45 Norte y casi entronque con la carretera federal No. 22, a la altura del kilómetro 38+400, casi frente al poblado Potrero del Bajío de las Palmitas, en el municipio de Rincón de Romos.

Fueron varios automovilistas quienes reportaron que, en el lugar señalado líneas arriba, se había registrado un fuerte choque entre camión de carga y una motocicleta, además de que el tripulante de esta última unidad se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar del accidente acudieron agentes de la Guardia Nacional, policías estatales y policías preventivos de Rincón de Romos, además de Bomberos Municipales y una ambulancia del ISSEA, cuyos paramédicos confirmaron la muerte de José Luis.

Más tarde, acudieron a realizar las investigaciones correspondientes los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.

Se estableció que el ahora occiso era presidente de un club de motociclismo en Coahuila, denominado “Hikuri’s Saltillo” y se dirigía a la ciudad de Aguascalientes para participar en un evento biker denominado “2a. Junta de Consejo Internacional de Presidentes C.I.D.P. 2024”.

José Luis tripulaba una motocicleta marca Honda Gold Win, color negro y placa de circulación 52JDK8 del estado de Coahuila. Cuando se desplazaba por la carretera federal No. 45 Norte en sentido de norte a sur, poco antes de llegar al poblado Potrero del Bajío de las Palmitas, fue impactado por un camión de carga tipo rabón de caja seca, color blanco, con placas de circulación del SPF, propiedad de la empresa Transportes TRR, lo que provocó que muriera de manera instantánea.

El chofer de la pesada unidad, quien fue identificado como Francisco Javier, comentó que provenía del estado de Zacatecas con destino a la ciudad de Aguascalientes y no se percató de la presencia del motociclista.

Indicó que, al escuchar un fuerte golpe, decidió detener la marcha unos 30 metros más adelante y fue en ese momento que se percató de lo ocurrido. Cabe destacar que esta persona permaneció en el lugar del accidente y fue detenida por agentes de la Guardia Nacional, quienes lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la FGE a fin de deslindar responsabilidades.