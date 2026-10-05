Cinco personas murieron y una más resultó gravemente lesionada tras un choque en el que estuvieron involucrados un tráiler, un automóvil y una motocicleta sobre la carretera estatal 4, rumbo a Villa Juárez. El conductor de la pesada unidad presuntamente escapó del lugar.

El accidente fue reportado al 911 alrededor de las 19:10 horas, a la altura del kilómetro 21+800, en el tramo entre Viudas de Poniente y Villa Juárez, antes de llegar a las vías del ferrocarril.

Información preliminar señala que el operador del tráiler habría invadido el carril contrario al desplazarse hacia su izquierda, donde impactó a un Renault ocupado por cinco personas y a una motocicleta en la que viajaban otras dos.

El impacto sacó de la carretera al automóvil y a la motocicleta. Cuatro ocupantes del Renault murieron en el lugar, entre ellos Jesús “N”, de 32 años, además de dos mujeres y un hombre que permanecían sin identificar.

Mónica “N”, de 49 años, quinta ocupante del automóvil, sobrevivió con lesiones graves y fue trasladada en código rojo al Hospital General de Rincón de Romos.

En la motocicleta murió una mujer, mientras que la otra persona que viajaba en ella sufrió heridas de gravedad y recibió atención de los servicios de emergencia.

Policías estatales de Carreteras y bomberos resguardaron el sitio en espera del personal de Servicios Periciales, encargado de procesar la escena y realizar el levantamiento de los cinco cuerpos. Las maniobras provocaron severas afectaciones a la circulación en la carretera estatal 4.