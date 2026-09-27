Un joven identificado como Alan Yamil Navarro, de 24 años de edad, murió tras un violento choque registrado sobre avenida Aguascalientes, a la altura de la calle San Julián, en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte.

La víctima conducía un Nissan Tiida color arena de poniente a oriente cuando, de acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, presuntamente circulaba a exceso de velocidad. En determinado momento perdió el control de la dirección y terminó estrellándose contra el poste de un anuncio tipo bandera.

La fuerza del impacto provocó que Alan Yamil perdiera la vida de manera instantánea.

Policías viales acordonaron el sitio, regularon la circulación y mantuvieron bajo resguardo la escena mientras se daba aviso a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley.

El operativo todavía no concluía cuando ocurrió un segundo accidente. Mientras los oficiales realizaban labores de abanderamiento, un Honda sedán negro, conducido por un hombre identificado como Bryan, se impactó contra una de las patrullas que permanecían en el lugar realizando labores de prevención vial.

Por este segundo percance, las autoridades procedieron conforme a los protocolos correspondientes.