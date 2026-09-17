Un hombre de entre 35 y 40 años perdió la vida tras una aparatosa caída en motocicleta sobre la carretera estatal 52, a la altura del kilómetro 7, en la comunidad El Briden, municipio de Jesús María.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:48 horas. La víctima viajaba junto con otro hombre en una motocicleta Italika DM250, color gris, que circulaba de sur a norte.

Al tomar una curva, el conductor habría perdido el control del manubrio y la motocicleta abandonó la cinta asfáltica, internándose en un terreno despoblado. La unidad avanzó varios metros sobre suelo irregular hasta que sus dos ocupantes cayeron.

Paramédicos del ISSEA acudieron al sitio y encontraron a uno de los motociclistas entre la maleza. Al revisarlo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Testigos señalaron que el segundo involucrado, de entre 25 y 30 años, logró ponerse de pie y se retiró caminando. Minutos después, regresó a bordo de un vehículo particular y fue asegurado por policías estatales.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y esclarecer las circunstancias del accidente.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales procesó la escena y trasladó el cuerpo para las diligencias correspondientes.