Otra tragedia más fue la que se registró el miércoles por la tarde en el poblado de San Rafael de Ocampo, en el municipio de Asientos, cuando un niño de 2 años murió aplastado por una camioneta que era conducida por su papá y quien no se percató de su presencia al momento de ponerla en marcha en reversa.

El fatal atropello se registró a las 13:35 horas, en una terracería del rancho La Laguna que se ubica por la carretera estatal No. 43.

Un reporte al número de emergencias 911 indicaba que en el lugar señalado se había registrado un accidente tipo atropello y se requería la presencia de los paramédicos.

De inmediato acudieron policías preventivos de Asientos y policías estatales, además de una ambulancia del ISSEA. Sin embargo, ya nada se pudo hacer por la víctima, un niño de apenas 2 años de edad quien ya había muerto.

A fin de realizar las investigaciones correspondientes, se trasladaron al lugar del accidente los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales.

Se estableció que en el mencionado rancho se encontraba un joven de nombre Sebastián, de 22 años, quien iba acompañado por su hijo.

En determinado momento el hombre puso en marcha en reversa una camioneta Dodge Ram pickup, color dorada y con placas de circulación del estado de Texas, Estados Unidos, pero no se percató que en la parte posterior se encontraba jugando el niño, por lo que fue golpeado y derribado al suelo y, posteriormente, la llanta trasera derecha pasó sobre su cuerpo, provocándole una muerte instantánea.