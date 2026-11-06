Un motociclista de aproximadamente 20 años perdió la vida tras estrellarse contra un poste de alumbrado público cuando circulaba por la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura del fraccionamiento Cavalia Residencial, en Aguascalientes.

El fatal accidente ocurrió cuando el joven se desplazaba de norte a sur, por el carril izquierdo de la avenida. Al tomar una curva frente al mencionado desarrollo habitacional, aparentemente perdió el control del manubrio debido a la velocidad a la que circulaba.

La motocicleta terminó impactándose contra un poste de alumbrado público, mientras que su conductor salió proyectado hacia el camellón central, donde quedó tendido.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para atender el reporte, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron al motociclista y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La unidad involucrada, una motocicleta DM 200, fue asegurada por los oficiales y trasladada a la pensión municipal.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y posteriormente trasladó el cadáver al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.