Un joven murió de manera instantánea después de que el vehículo que conducía fue impactado brutalmente por una camioneta de transporte turístico. Al parecer, el conductor de esta última se quedó dormido al volante y no logró frenar a tiempo.

El trágico accidente ocurrió el lunes a las 02:30 de la mañana, en la carretera federal número 71 La Providencia-Luis Moya, Zacatecas, a la altura del poblado de Las Ánimas, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

El joven fallecido fue identificado como Francisco Obeth, de 26 años, quien en el momento de los hechos conducía un automóvil Ford Escort de color negro, con placas de circulación ACS-406-A de Aguascalientes.

Al lugar acudieron policías preventivos de Pabellón de Arteaga, elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, así como una ambulancia del ISSEA. También se presentaron personal de Protección Civil y bomberos municipales de Pabellón de Arteaga.

Es importante mencionar que el cuerpo de Francisco Obeth fue hallado sobre la cinta asfáltica, lo que hace suponer que no llevaba puesto el cinturón de seguridad y que, debido al violento impacto por alcance, fue expulsado del vehículo.

El presunto responsable no ha sido identificado, ya que huyó después del accidente, abandonando la camioneta que manejaba, una unidad de transporte turístico marca Mercedes Benz Sprinter de color blanco con placas de circulación 63-RC-4K de la SCT.

Por los indicios hallados en el lugar, se presume que la camioneta Mercedes Benz circulaba a exceso de velocidad por la carretera federal número 71 y que, aparentemente, el conductor se quedó dormido, impactando brutalmente la parte trasera del Ford Escort que iba en la misma dirección y bajo condiciones normales de tránsito.

No se encontraron huellas de frenado, lo que indica que el impacto fue directo, provocando que Francisco Obeth saliera despedido y quedara tendido en la cinta asfáltica sin vida.

Una vez confirmada la muerte del joven, los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y un agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las investigaciones pertinentes.