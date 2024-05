Una mujer murió y dos de sus familiares resultaron heridos al sufrir un accidente automovilístico tipo volcadura en el municipio de Jesús María. La tragedia se registró el miércoles a las 13:30 horas en la carretera estatal No. 18, a la altura del kilómetro 5+800, frente al poblado de El Aurero.

Al lugar acudieron policías estatales, policías preventivos de Jesús María, elementos de la Guardia Civil, ambulancias de la Cruz Roja e ISSEA, Bomberos Estatales, Bomberos Municipales y el helicóptero Fuerza 1 de la Policía Estatal, a bordo del cual uno de los heridos fue trasladado en condición crítica a recibir atención médica.

La víctima fatal fue identificada como Marlene, una joven de 23 años que vivía en el poblado de Las Jaulas, en el municipio de Jesús María. Se informó que estaba festejando su cumpleaños y en el momento del accidente estaba realizando los preparativos para su fiesta que sus familiares celebrarían más tarde.

En el momento del accidente, Marlene conducía un automóvil Volkswagen Jetta, color gris, con placas de circulación del Estado de México. Se estableció que se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera estatal No. 18 en dirección sur a norte y, al llegar a una curva cerca de la Pensión Municipal, el coche derrapó y perdió el control, saliéndose de la carretera y dando varias volteretas.

Debido a que la conductora no llevaba puesto el cinturón de seguridad, fue expulsada del vehículo durante la volcadura y al caer al suelo fue aplastada por su propio vehículo, falleciendo de manera instantánea.

Un adolescente de 17 años resultó gravemente herido y fue rescatado por Bomberos Estatales y Municipales de Jesús María. Posteriormente, paramédicos de la Dirección General de Servicios Aéreos de la SSPEA lo trasladaron en el helicóptero Fuerza 1 de la Policía Estatal al Hospital Hidalgo, donde su estado de salud fue reportado como crítico.

Asimismo, una jovencita de 14 años fue trasladada en una ambulancia de la Cruz Roja al mismo hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado, pero estable.

Al lugar del accidente se presentaron más tarde agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y un agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.