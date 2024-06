Un fuerte choque entre dos motocicletas se registró ayer por la mañana en el municipio de Jesús María, dejando una persona sin vida y otra lesionada. Los lamentables hechos ocurrieron a las 06:00 horas sobre la avenida Paseo de los Chicahuales, la entrada principal a la cabecera municipal de Jesús María, casi frente a una conocida gasolinera.

El ahora occiso respondía al nombre de Carlos Arturo, de 24 años de edad, mientras que el lesionado se identificó como Luis Gerardo, de 31 años de edad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal encontraron a un joven tirado en el suelo, quien ya había perdido la vida. Se estableció que Carlos Arturo tripulaba una motocicleta marca Italika, de color negro, y circulaba por la avenida Paseo de los Chicahuales a velocidad inmoderada. Delante de él iba otra motocicleta conducida por Luis Gerardo, quien al llegar a la gasolinera giró hacia su derecha para ingresar.

Sin embargo, Carlos Arturo no disminuyó la velocidad al llegar a un tope, por lo que no alcanzó a detenerse cuando el otro motociclista se cruzó en su trayecto, ocasionando que ambos chocaran violentamente. Debido al fuerte impacto, Carlos Arturo salió expulsado a más de 20 metros de distancia y perdió la vida de manera instantánea.

Paramédicos atendieron a Luis Gerardo, quien sufrió una lesión en el fémur derecho. Aunque no requirió ser trasladado a un nosocomio, fue detenido y presentado ante las autoridades ministeriales para deslindar responsabilidades.

Para realizar las diligencias correspondientes, se presentaron en el lugar del accidente el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado y personal de la Dirección de Investigación Pericial.