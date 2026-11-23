Un adolescente de aproximadamente 15 años perdió la vida y un hombre de alrededor de 50 años resultó lesionado, luego de que el automóvil en el que viajaban se estrellara contra la parte trasera de un tráiler sobre la carretera federal 70 poniente, que comunica Aguascalientes con Calvillo.

El accidente ocurrió durante la tarde de este domingo, a poca distancia de la avenida Siglo XXI, cuando las víctimas circulaban a bordo de un Nissan Sentra negro, conducido por el hombre de aproximadamente 50 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil aparentemente circulaba a exceso de velocidad cuando terminó impactándose contra la parte posterior de un tráiler que avanzaba en la misma dirección.

La fuerza del choque dejó la parte frontal del Sentra prácticamente destrozada. El adolescente, que viajaba como acompañante, perdió la vida, mientras que el conductor sobrevivió, aunque sufrió diversas lesiones que ameritaron su traslado a un hospital.

Por su parte, la unidad de carga presentó daños mínimos. Ambos vehículos quedaron sobre la carretera, por lo que fue necesario habilitar un solo carril para mantener la circulación.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, mientras que las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades del adolescente fallecido ni del conductor lesionado.