Un motociclista perdió la vida la mañana de este martes tras chocar contra un camión de volteo sobre la carretera estatal 66, también conocida como avenida Rosa Guadalupana.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 11:20 horas, en el tramo que comunica la avenida Guadalupe González con Hacienda Nueva, frente al acceso al salón Lago Escondido y a espaldas del Residencial Punta del Cielo.

Los indicios recabados en el lugar señalan que, al salir de una curva, el motociclista se encontró de frente con el camión de volteo y ambas unidades colisionaron. Durante el impacto, el pesado vehículo le pasó por encima a la altura de la cabeza.

Partes de la motocicleta quedaron esparcidas sobre el asfalto, mientras que el cuerpo del conductor terminó fuera de la carretera, entre la maleza.

Paramédicos del ISSEA acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Tras el choque, el operador del camión avanzó algunos metros, detuvo la unidad y escapó a pie. Hasta el momento, no se ha informado sobre su identidad ni paradero.

Policías estatales resguardaron la zona hasta el arribo de Servicios Periciales, cuyos elementos realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las diligencias correspondientes.

La víctima permanece sin identificar. Únicamente se informó que era un hombre adulto que vestía playera negra con letras blancas, pantalón de mezclilla azul, cinturón café y calzado industrial negro.