Un conductor de 40 años perdió la vida luego de que el tractocamión que manejaba chocó contra un muro de roca y terminó volcado sobre la carretera federal 70, en territorio del municipio de Calvillo.

El accidente fue reportado al Servicio de Emergencia 911 minutos después de las 14:00 horas de este lunes, a la altura del kilómetro 42+700, en el tramo comprendido entre las comunidades Sauz de los Vallín y Colomos.

Policías municipales de Calvillo, bajo el esquema del Mando Coordinado, se trasladaron al sitio y encontraron un tractocamión International, modelo 1997, color blanco y con placas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El vehículo había impactado contra un objeto fijo y posteriormente volcó. Su conductor, identificado como Fernando “N”., de 40 años, quedó sin vida en el lugar. Paramédicos de la ambulancia ECO-337 del ISSEA confirmaron el fallecimiento.

Bomberos municipales trabajaron en la limpieza del combustible y aceite derramados sobre la cinta asfáltica, con el objetivo de evitar un segundo percance.

Finalmente, elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo del sitio y realizaron las diligencias correspondientes relacionadas con el accidente.