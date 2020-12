La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente recomendó ayer a los contribuyentes a revisar su visor de nómina en el portal del SAT para detectar comprobantes fiscales de retenedores laborales y contratadores desconocidos, pues este tipo de prácticas le afectarán en su próxima declaración anual.

Pamela Cueva Mendoza, delegada de la Prodecon, señaló que ya existe un protocolo para apoyar a este tipo de contribuyentes, especialmente aquellos que laboran en empresas que subcontratan las nóminas y eso propicia que las listas de los trabajadores sean vendidas o robadas hacia patrones fantasmas.

Es importante que los trabajadores consulten constantemente el Visor de Nómina del SAT y ahí se pueden descargar los CFDIs que le han remitido y si desconoce alguno de inmediato debe ser reportado al Servicio de Administración Tributaria y acudir a la Prodecon para localizar al retenedor y pedir que cancele el comprobante.

NO LO POSTERGUE. En entrevista con El Heraldo, Cueva Mendoza indicó que se pueden propiciar varias circunstancias fiscales si el contribuyente no lo aclara, además se acerca el fin del año 2020 y eso podría complicar las cosas, pues se cambiará de ejercicio fiscal, por ello se recomienda consultarlo en lo que resta de este mes para revisar su situación particular. Esto, porque el Código Fiscal de la Federación y el Impuesto sobre la renta recomiendan que los retenedores están obligados a expedir los CFDIs y en el tema del registro contable se debe pedir la cancelación de ese documento, lo cual será más fácil si sucede antes de que termine este 2020.

CUIDADO CON LOS FANTASMAS

La expedición de comprobantes fiscales de retenedores fiscales fue la cuarta causa de queja por parte de los contribuyentes de Aguascalientes en lo que va de este 2020, con un total de 256 asuntos.

Las empresas falsas detectadas tenían un domicilio fiscal en Chiapas, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Tabasco, Puebla, entre otras. El 30% de ellas no pudieron ser contactadas al no responder los correos electrónicos ni los teléfonos.

TELÉFONOS PREDECON: (55)12-05-90-00, extensiones 5800, 5802, 5806 y 5847.