CDMX.- El Festival Corona Capital inició este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde miles de aficionados se reunieron para disfrutar de una jornada encabezada por Gorillaz. Entre los asistentes destacaron Sebastián y Ricardo, dos universitarios de 22 años que viajaron desde Querétaro y ahorraron durante meses para ver a Damon Albarn y su banda. Ambos llegaron temprano para conseguir un lugar cercano al escenario principal, dispuestos a esperar durante horas. La agrupación no se presentaba en México desde 2018. El festival, que celebra 16 años de historia, también incluye actuaciones de Mumford & Sons, James Blake y CHVRCHES.
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Fans hacen de todo en el Corona por ver a Gorillaz
PorAgencia Reforma
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