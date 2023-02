CDMX.- Gritos, llanto y mucha música fue lo que se vivió desde el miércoles en las salas de Cinépolis, donde se proyectó la película BTS: Yet to Come.

Hasta 490 cines de la cadena en el país albergarán, con las últimas funciones mañana, el concierto que la banda formada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook grabó en Busan, Corea del Sur, en octubre.

La presentación marcó la despedida del grupo, que se alejó de los escenarios para cumplir con el servicio militar requerido por su país o continuar con carreras en solitario.

«Buscamos traer todo tipo de contenidos alternativos. Estamos buscando que esto sea una constante, que la gente pueda venir a disfrutar un concierto al cine. También es una plataforma más para los artistas, que también les sirve para medir a su público», afirmó.