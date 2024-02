Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. -La actriz de las telenovelas Helena Rojo fue recordada como una grande de la interpretación por parte de sus colegas, entre ellos Lucero, María Sorté y Sylvia Pasquel.

Laura Flores

«No sólo trabajamos juntas, tuvimos una bella amistad fuera de las cámaras y sigo en shock, nos dejas un vacío enorme en los escenarios y a mi me queda el vacio de tu ausencia amiga querida. Descansa y vuela alto Helena Rojo»

Adriana Nieto

La actriz Adriana Nieto, quien trabajó con Rojo en «El Privilegio de Amar», también se unió a los homenajes en redes sociales:

«Helena Rojo, PRIMERA ACTRIZ. Así, con mayúsculas. Dejas un hueco inmenso Helena. Tu trabajo siempre fue impecable, tu disciplina incuestionable, tu respeto a los escenarios admirable, tu belleza y elegancia únicas; pero lo más bonito de todo, tu eterna disposición para aconsejar, guiar y cuidar. GRACIAS por tantas palabras sabias, por tu paciencia, por confiar en mi y por tu gran ejemplo. APLAUSO INFINITO PARA TI», escribió.

María Sorté

Acompañada de una captura de sus participaciones actorales, María Sorté manifestó estar sorprendida por el fallecimiento de su colega.

«¡Estoy en shock, no lo puedo creer! Mi querida Helena Rojo ha partido de regreso a la Casa del Señor. Tres telenovelas juntas, una obra de teatro. Hoy me parece increíble que no nos volveremos a ver. Pido a Dios le otorgue a sus seres amados Paz, esa Paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Descansa en Paz mi querida Helena!»

Alejandro Tommasi

«Muy, pero muy triste estoy por la partida de mi querida amiga, extraordinaria actriz, lamento mucho tu vuelo. Pero que sea alto y con pena doy mis condolencias a familiares, amigos, y compañeros del Espectáculo. DEP», escribió.

Sylvia Pasquel

«Mi querida Helena, dejas una enorme huella como actriz y como ser humano. Te agradezco todo lo que compartiste conmigo, te voy a extrañar mucho amiga ¡Eres una estrella que jamás dejará de brillar ¡Te quiero mucho.¡En otra vida nos volveremos a abrazar!»

Consuelo Duval

Gracias a la vida por darme la oportunidad de trabajar a su lado y aprender de su capacidad actoral y su generosidad!! Elegancia es una palabra con la que describiría a esa maravillosa actriz y mujer que sin duda marcó mi vida para siempre. Descansa en paz #HelenaRojo Tu ya eres ETERNA!

A sus familiares, amigos y fans mi amor y solidaridad.»

Arturo Carmona

«Mi querida Helena Rojo te vamos a extrañar, fue un placer trabajar contigo en la telenovela ‘CUIDADO CON EL ÁNGEL’ QEPD».

Lucero

«La más guapa y linda, gran actriz y compañera, mujer bella por dentro y por fuera. Descansa en paz Helena Rojo adorada, fue un honor compartir escena contigo y conocerte de cerca. Grande entre las grandes. Amada y admirada por siempre. Mi más sentido pésame para su familia y amigos. Que desde ese bello lugar en el que ahora ella está, siga cuidando de todos sus seres queridos.»

Ana Martín

«Amiga bellísima, tantos años de trayectoria inigualable, gran actriz. Momentos maravillosos que viví contigo, algún día estaremos juntas. Te vamos a extrañar tu público y todos nosotros. Mi más sentido pésame para toda tu familia que sabemos todos tus amigos que fue lo más importante en tu vida, mucha fuerza para toda la familia. Vuela alto Helena Rojo como siempre volaste y como siempre te dijimos nuestra amada y bella Helena Rojo».