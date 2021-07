Los acontecimientos violentos que ocurren en distintas partes del país por igual dejan ver que el Gobierno Federal está concentrado políticamente en otros temas, con un discurso a la opinión pública que deja claro el desinterés en resolver los problemas del país, en seguridad y en desabasto de medicamentos, expresó la senadora Martha Márquez Alvarado.

Aseveró que el Gobierno Federal se ha manejado, durante el tiempo que ha estado al frente del país, como una estrategia política mediática, pero no se responsabiliza de los acontecimientos diarios que afectan a la ciudadanía; “parte de los crímenes políticos que se dieron en la elección 2021, tienen que ver con lo desatada que está la violencia y la impunidad en el país”.

En este sentido, recordó que hubo excesiva violencia en contra de candidatas y candidatos, que inclusive perdieron la vida a manos, presuntamente, de la delincuencia organizada, lo cual es consecuencia, insistió, de que los grupos delictivos, a nivel federal, han actuado ante la ausencia por parte del Gobierno Federal.

Los mensajes que se dejaron claros, desde el inicio de la administración, en el sentido de que el crimen organizado no sería atacado, “que les iba a dar abrazos y perdón, no fue un mensaje adecuado” y tal vez es por eso que se le ha dejado actuar, insistió la senadora.

En este sentido, comentó que entidades como Michoacán, Veracruz y Guerrero, por citar algunos ejemplos, es donde se han incrustado grupos delictivos organizados y justo es allí donde hubo lamentables muertes de políticos: “son estados donde hay delincuencia organizada que circula libremente”.

Refirió que, en estos días, tendría una reunión con el comandante de la 14va Zona Militar, con quien tratará específicamente el tema de la inseguridad en el país, la región y en Aguascalientes, pero, además, “en la mesa de seguridad, dejé la cuestión sobre si sería la Guardia Nacional o la Zona Militar quienes iban a combatir el narcomenudeo en tienditas, porque eso no es facultad de la Policía Municipal, ni tampoco Estatal”.

Lo que se debe dejar claro es que el primer responsable de la seguridad es el Gobierno Federal, sobre todo cuando se trata de los grupos organizados que han actuado impunemente y, si bien desapareció la corporación de la Policía Federal, no ha habido acciones concretas, ni de la Sedena, ni de la Guardia Nacional, para combatir al crimen organizado cuando, al paso de tres años, ya debería haber resultados, puntualizó.