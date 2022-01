Entre 40 y 50 trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo también han resultado contagiados por COVID-19, los cuales se encuentran de incapacidad, resguardados en sus casas, sin que estén bajo riesgo, lo que complica la adecuada operatividad, así lo estableció el líder del Sindicato, Francisco Javier Araiza Méndez.

Detalló que iniciaron este año con muchos brotes de trabajadores, lo anterior derivado de las fiestas decembrinas, lo que está provocando una falta importante de personal, lo que complicando la operación, dado que al hospital siempre le falta mucho personal y no tienen contrataciones. “Si se le agrega que tenemos ahorita muchas incapacidades por COVID, ahorita estamos batallando muchísimo por cubrir incidencias”.

Destacó que el personal contagiado por COVID es sobre todo de las áreas de Enfermería, Residentes donde hubo un brote bastante grande y también de la parte Administrativa y de Intendencia.

En cuanto a la atención de pacientes externos por coronavirus dijo que el área COVID está a más del 80%, sin embargo los encamados no están en una situación tan grave como el año pasado, pero Aguascalientes es el estado número 1 en pacientes con ventilador, por lo que en el caso del Hospital Miguel Hidalgo, las terapias están al tope.

Por lo anterior, estableció que si bien hay capacidad de atención, lo que no hay es capacidad humana, dado que las autoridades del ISSEA no les han hecho caso en contratar a más personal. “Mucho personal está enfermando e incapacitado y al personal suplente lo están tronando porque lo están haciendo doblar tres turnos”.

Afirmó que por lo menos para tener una atención óptima se requiere de por lo menos un 10% de la plantilla, que representa a unos 100 trabajadores en todas las áreas, pero donde más se ocupa es en Enfermería, Personal Médico, Administrativo, Vigilancia, Paramédicos, para Archivo Clínico e Intendencia. “Hacemos un llamado al ISSEA a que responda nuestros oficios, esperamos que el secretario de Salud entienda que el Hidalgo es su hospital más importante, y que nos ayude a contratar gente y a apoyar al todo el personal de base y suplente”.

¡Participa con tu opinión!