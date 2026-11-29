El Poder Judicial de Aguascalientes requiere ampliar su plantilla laboral para atender las exigencias del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya implementación comenzaría gradualmente en 2027. Sin embargo, la insuficiencia presupuestal limita la contratación de personal.

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, María José Ocampo Vázquez, reconoció que los recursos disponibles en el capítulo 1000, correspondiente a servicios personales, resultan insuficientes para cubrir las necesidades de la institución.

Indicó que el presupuesto del próximo año contempla un incremento respecto a 2026, aunque todavía se desconoce cuánto se destinará a nuevas contrataciones, pues corresponde al órgano de administración determinar la distribución de los recursos.

La transición al nuevo modelo de justicia requerirá adecuaciones de infraestructura, habilitación de salas y reorganización de juzgados. Entre los cambios previstos figura la separación de funciones en municipios donde actualmente un mismo juzgador atiende asuntos civiles, mercantiles y familiares.

Ocampo Vázquez explicó que la implementación comenzaría en los juzgados con menor carga de trabajo, con el propósito de evaluar la operación del sistema y realizar los ajustes necesarios.

La magistrada reconoció que disponer de más personal contribuiría a reducir las cargas laborales, agilizar la resolución de los procedimientos judiciales y mejorar la atención ciudadana.