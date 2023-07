Dos breves turbas nos seguían. Nos jaleaban. Alguien gritaba el nombre del uno y otro más, delante, el del otro. Una palmada firme me sacudió el hombro. El lugar, pactado en pretérito por los dos primeros pendencieros, un Caín y un Abel precursores, era un irregular cuadrilátero de tierra. Los animados mirones, que tendrían su espectáculo gratis, quizá un poco de sangre, lo rodearon, para delimitar el campo de batalla.

Por razones que no vienen a cuento, hace muchos años que alguien conducía para mí; yo cubría los trayectos leyendo en silencio, mientras que la ciudad, afuera, pasaba sin que ni ella ni yo quisiéramos tener nada que ver con la otra y el otro. El otro era yo. Por razones que tampoco vienen a cuento, igualmente lamentables, por cierto, hace semanas que me tuve que poner de nuevo al volante, lo que me ha hecho redescubrir una ciudad que es la mía; tan mía como lo fue Guadalajara, como lo fue Santiago, como lo fue Barcelona.

Mucho ha cambiado la ciudad, es cierto, pero hay rincones —que son como gestos, como muecas, como cicatrices—, que recuerdan que sigue siendo la misma; la misma en que nací y la misma en que crecí; a la que siempre vuelvo, como si mi calidad de su transeúnte, fuera un embrujo maligno del Ángel exterminador.

Por el camino de Swann: un paraje familiar, una esquina; una calle en que han desaparecido los negocios de antaño, pero que sigue siendo la misma que caminé cuando niño.

Podría hablar de Charles Swann y su famosa magdalena, pero mi olfato se ha perdido irremediablemente —para lo que hay que oler en este mundo—, o del ‘cronométrico’ compadrito Irineo Funes, el de Borges que, como Ciro, el persa, sabía el nombre de cada uno de sus soldados, y el que se lamentaba que su ‘memoria, señor, es como vaciadero de basuras’.

Era temprano y decidí dar un pequeño rodeo.

Los locales descuidados desde siempre, vacíos; allí cerca la bajada a la calle de Granadinas, con sus puestos de fritanga, su boliche, sus míticos pendencieros; el edificio donde estaba el negocio de destilados de… Más allá aquellas primeras pistas de bolos.

¿Qué sería de aquel niño? ¿Cómo le iría la vida? ¿Vive siquiera, todavía? Tal vez las cosas no le hayan ido de todo mal; quizá la vida le sonrió y es un hombre medianamente mayor, acompañado de una doméstica y complaciente mujer; rodeado de nietos.

Nunca supe más de él; a pesar de dármelas de memorioso, no recuerdo su nombre; le recuerdo, sí, moreno, menudo, grave.

Tomo el paso a desnivel por la lateral superior, giro a la izquierda y de pronto allí está la enorme máquina de los Ferronales; allá a la izquierda, la Estación; al tomar de nuevo la Alameda, para luego girar a 28 de Agosto (voy a la radio a hacer mi programa del jueves pasado), veo que han clausurado la puerta que era la principal de la que fue la secundaria de la Universidad; ya sobre 28 de agosto hay un portón abierto de par en par, que me deja entrever un muro —donde estaba el laboratorio de inglés—, donde hay pintadas tres enormes calaveras.

Todo comenzó frente a la dirección.

Alguna rencilla —alguna tontería—, nos traíamos aquel y yo.

Yo que me jacto de que en seis décadas no ha habido ningún asunto que haya tenido que dirimir a golpes, aquella vez reaccioné a no sé qué provocación, tirando una andanada de torpes golpes.

El acuerdo era tácito: nada de peleas dentro de la escuela; todos esos asuntos de manos se dirimirían en aquel diminuto descampado, allí donde una barda dividía la escuela del Jardín de la Estación.

Jaleados por los que nos seguían, ambos caminamos, rumbo al lugar del desafío, con la mirada fija en el suelo y los puños apretados.

Podría decir que aquel súbito y nítido recuerdo me llevó de golpe medio siglo atrás; si aquel era un niño menudo y moreno, de grandes ojos; yo era un tipo regordete, bajito, de rollizos mofletes rosados… Y tenía miedo: siempre tenía miedo…; por eso no puedo decir, como Swann, que aquel recuerdo me trajera ‘un placer delicioso’, aunque es cierto que la imagen sí que ‘me invadió, me aisló’, pero tampoco sirvió para que, como en la obra de Proust, sirviera para dejar de ‘sentirme mediocre, contingente, mortal…’

Más bien me sentí, un instante, conmovido; pronto aceleré y me fui a donde iba.

Lo que siguió fue más bien cómico. Tampoco ese día íbamos a dar la pelea de Aquiles rabioso contra Héctor furibundo. La pequeña multitud de adolescentes —éramos niños de secundaria, no otra cosa—, nos rodeó mientras nos lanzábamos miradas que pronto se apaciguaron. La verdad es que, pasado el primer furor, ninguno de los dos teníamos ganas de darnos de golpes.

Hubo algún amago, alguna maniobra de avance y retroceso, y al final dos miradas infantiles que se cruzaron, llenas de terror… Desoímos los gritos que llamaban al golpe, al crujir de las narices rotas, al brotar de la sangre. Los mayores de entre nosotros —que a mí me parecían proverbialmente viejos y dotados de autoridad—, calmaron los ánimos. Una voz se impuso.

—Si no quieren pegarse —acalló el murmullo—, no tienen por qué hacerlo.

—Venga, vámonos —medió otro de tercero—, aquí no hay pleito, ni nada.

Nos volvimos aliviados: eran menos nuestras ganas de atacar al otro, que el miedo de salir magullados. Cincuenta y cinco años después, yo pasaba por allí, lo recordé y también me fui aliviado de aquel lugar.

¡Shalom!

