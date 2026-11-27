Las corporaciones municipales de seguridad pública requieren incrementar al menos un 25% su estado de fuerza, como parte de los compromisos establecidos en los lineamientos federales para fortalecer su capacidad operativa, informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo.

Reconoció que ninguna corporación municipal cuenta con la totalidad del personal que requiere, por lo que resulta necesario mantener los procesos de reclutamiento, capacitación e incorporación de nuevos elementos.

Adelantó que en las próximas dos semanas concluirán los procesos de formación de aspirantes a policías de algunos municipios, así como de la propia corporación estatal, lo que permitirá reforzar la presencia policial en la entidad.

Por otra parte, al referirse a su reciente reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para mejorar las capacidades operativas de las instituciones policiales.

Explicó que durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la profesionalización de las corporaciones, la certificación de instituciones de capacitación policial, el fortalecimiento de los centros de comando y monitoreo, así como los trabajos de inteligencia y el seguimiento de objetivos prioritarios.

Martínez Romo confirmó que el Gobierno Estatal formuló diversas peticiones a García Harfuch en materia de seguridad y destacó la percepción del funcionario federal respecto a las condiciones de seguridad en Aguascalientes.