Roberto Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- El estudio «Panorama de la Inteligencia Artificial en México. Retos y Oportunidades para Liderar la Transformación», realizado por KPMG México, evidencia una importante brecha en la adopción de Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés) por parte de las empresas mexicanas.

A pesar de que el 43 por ciento de las organizaciones sondeadas están al tanto de la IA, la mayoría no ha desarrollado casos de negocio específicos ni una estrategia clara para implementarla.

De acuerdo con el estudio, la implementación de la IA puede mejorar y potenciar los procesos empresariales, aunque también conlleva desafíos a corto plazo.

Y aunque un 38 por ciento busca implementar la IA para apoyar sus objetivos, carecen de una estrategia clara sobre cómo hacerlo.

Esta situación refleja que el 61 por ciento de las compañías no ha identificado el valor comercial de la IA, y sólo el 19 por ciento cuenta con una estrategia de IA bien definida y alineada con sus objetivos generales, es decir, el 81 por ciento no la tiene.

El uso de tecnologías emergentes como la IA depende en gran medida de la infraestructura disponible, y aunque hay avances, solo la mitad de las empresas emplea la nube para aprovechar los beneficios de la IA, mientras que las organizaciones reconocen la necesidad de contar con sistemas de gestión de datos estandarizados, herramientas de IA, métodos analíticos avanzados y la nube para maximizar los beneficios de estas tecnologías.

De las empresas encuestadas, un 82 por ciento considera que la IA puede resolver varios problemas empresariales, incluyendo la toma de decisiones basadas en datos, mientras que 70 por ciento señala que ayudaría a la optimización o reducción de costos.

También la seguridad cibernética está dentro de los parámetros a considerar, con 61 por ciento de empresarios preocupados, y la mejora de la experiencia del cliente lo considera el 60 por ciento.

«Sabemos que existe la tecnología, que está ahí, pero tenemos que prepararnos y para eso tenemos que tener sistemas de gestión de datos, tenemos que tener datos de calidad y una disciplina interesante de esta gestión para sacarle mayor provecho y no todos estamos listos», explicó Argenis Bauza, socio líder de Digital Lighthouse de KPMG para México y Centroamérica.

«Nos da la impresión de que sabemos que es importante, pero no nos estamos preparando, no le estamos sacando el provecho a esta tecnología como quisiéramos».

El estudio de KPMG encuestó a 95 tomadores de decisiones en México, pertenecientes a diversas industrias, para conocer sus perspectivas sobre la adopción de IA en sus organizaciones.

¿Qué se necesita?

Para utilizar la AI de manera efectiva es esencial:

-Disponer de personal calificado.

-Tener experiencia en ciencia de datos y aprendizaje automático, así como conocimientos en el uso ético de la AI.

-Las habilidades analíticas básicas y la capacidad para trabajar en equipo.

-Diseñar estrategias que permitan monitorear y gestionar adecuadamente la implementación de la AI.

-Es crucial administrar los riesgos asociados con la ciberseguridad y el manejo de datos.