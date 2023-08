El sector hotelero local enfrenta un significativo déficit de personal en diversas áreas operativas. Por ello, en colaboración con las autoridades, buscan estrategias que incentiven a las personas a considerar la hotelería como una opción de empleo estable y gratificante, afirmó Elizabeth Sucre Figueroa, presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.

A pesar de contar con 69 hoteles y más de 5 mil habitaciones, y de haber experimentado un aumento en la ocupación, lo que debería ser una noticia positiva, se oculta un problema en aumento: la falta de personal en todas las áreas, tanto operativas como administrativas, que en algunos casos alcanza hasta el 50%. «Todos los hoteles requieren entre 10 a 12 personas adicionales, y esta cifra va en aumento según las necesidades de cada establecimiento», indicó.

Elizabeth Sucre mencionó que el reto para los hoteles no es sólo contratar personal, sino también retenerlo. Aunque ofrecen beneficios y cumplen con todas las normativas laborales, atraer nuevos candidatos y mantener a los empleados actuales se ha vuelto cada vez más difícil. Pese a la existencia de bolsas de trabajo y vacantes disponibles, la falta de personal sigue siendo un problema.

Aclaró que este déficit no se restringe únicamente a áreas operativas como camaristas, recepción y personal de alimentos y bebidas, sino que también afecta a las áreas administrativas.

Asimismo, reconoció que el índice de rotación de personal en los hoteles de Aguascalientes llega al 8%, un porcentaje considerablemente alto. Esta situación podría deberse a la amplia oferta de trabajo en la región, lo que provoca que los empleados evalúen constantemente otras oportunidades laborales que les ofrezcan mejores condiciones o beneficios.

En respuesta a este panorama, Sucre Figueroa señaló que están trabajando en conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado, ofreciendo capacitaciones y buscando mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, aún no han hallado la estrategia perfecta para atraer y conservar a más empleados en el sector hotelero.