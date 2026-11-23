El Colegio de Psicología quiere aliarse con el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) para realizar estudios y evaluaciones que permitan identificar los trastornos psicológicos más frecuentes entre los jóvenes, ante la falta de investigaciones locales sobre esta problemática, informó su presidenta, Alejandra Sandoval Maciel.

La especialista destacó que sostiene acercamientos con el IEA para lograr la incorporación de sus integrantes a las actividades educativas y desarrollar mecanismos de colaboración que permitan evaluar las condiciones de salud mental de la población estudiantil.

Explicó que uno de los principales objetivos es generar información sustentada en estudios e investigaciones que permita conocer qué trastornos se presentan con mayor frecuencia, a fin de diseñar estrategias de atención individual y comunitaria.

La representación del Colegio señaló que esta colaboración permitiría realizar evaluaciones más precisas y contar con elementos para orientar las intervenciones psicológicas, así como fortalecer las acciones de prevención y atención en el ámbito educativo.

Paralelamente, indicó que el organismo mantiene actividades de capacitación, foros y seminarios sobre salud mental, violencia de género, atención psicológica, intervención profesional y ética en el ejercicio de la psicología.