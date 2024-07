Una mujer que conducía una motocicleta no respetó una señal de alto y provocó un aparatoso choque en calles de la colonia España. Una joven que la acompañaba resultó lesionada y requirió ser trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que la presunta responsable fue detenida y presentada ante el agente del Ministerio Público.

Al lugar del accidente acudieron policías viales de Aguascalientes y una ambulancia de Cruz Roja. Los paramédicos atendieron a una adolescente de 14 años, quien presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo y fue trasladada al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS para recibir atención médica.

Se estableció que la lesionada viajaba en una motocicleta marca Italika, modelo 2023, color negro, con placa de circulación de Aguascalientes, que conducía una joven identificada como Montserrat, de 18 años.

Aproximadamente a las 19:30 horas del pasado sábado, ambas jóvenes se desplazaban por la calle Zamora en sentido sur a norte. Al llegar a la esquina con la calle Salamanca, la conductora de la motocicleta no respetó una señal de alto y al seguir de frente, provocó que fueran impactadas por un automóvil Nissan Versa, modelo 2015, color gris, con placas de circulación de Aguascalientes, conducido por un joven de nombre Iván, de 26 años.

Esta unidad automotriz circulaba en condiciones normales por la calle Salamanca en sentido poniente a oriente y, debido a lo repentino de los hechos, el conductor no alcanzó a frenar y terminó impactando violentamente la motocicleta con su parte frontal.