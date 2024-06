Fernanda Carapia Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco 05-Jun-2024 .-Aunque se perfilan como virtuales ganadores de la Gubernatura de Jalisco y las Alcaldías de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Zapotlanejo, en Movimiento Ciudadano (MC) deben reflexionar y ser autocríticos del proceso electoral, de acuerdo con Verónica Delgadillo, virtual ganadora a la Alcaldía tapatía por el partido naranja.

Esto luego de que los números del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) auguran una derrota en todas las candidaturas a diputados federales por mayoría relativa y senadores.

«Cada elección nos deja una gran enseñanza y hoy vamos a revisar con mucho detenimiento los resultados (…). Estamos enfocados en lo que vamos a hacer en los próximo seis años, hay muchas cosas que tendremos que hacer, pero una vez que tengamos ya las actas vamos a determinar lo que venga en el futuro», comentó Manuel Romo, dirigente estatal del partido naranja.

La derrota federal la atribuyó al «clima de polarización» que se generó desde Palacio Nacional para favorecer a Morena.

Y aunque a nivel local llevan ventaja en sólo 4 de los 20 diputaciones por mayoría relativa, Romo aseguró que están contentos con los resultados, los cuales consideró un triunfo para MC.

«Vamos a gobernar a más de 5 millones de habitantes aquí en Jalisco, y si eso no es un triunfo, no sé qué sea», añadió.

Además, el partido en la entidad hizo su parte al aportar la mayor cantidad de votos a MC a nivel nacional, indicó.

Sin embargo, cifras del PREP del INE revelan que fue el Estado de México el que más votos aportó a MC en la elección presidencial, con 874 mil 799.

En la elección de 2018, MC ganó la senaduría con Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo -virtual ganadora de la elección en Guadalajara-, quien al ser cuestionada sobre la derrota de los candidatos al Senado lo atribuyó a la «situación que atraviesa el País».

«Vale la pena reconocer lo que ha estado pasando a nivel nacional y cómo la ola o el tsunami de Morena borró o desdibujó a muchas fuerzas políticas en todo el País (…). Hay que ser muy autocríticos, sí, pero también hay que voltear a ver lo que pasó en todo el País», manifestó Verónica.

Ella ve como un logro que Morena no pudo entrar al Gobierno de Jalisco ni a Municipios como Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco.