Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 2019, 500 mil niñas de 9 a 11 años en México no recibieron la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) debido a la escasez del biológico a nivel mundial, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

De acuerdo con el funcionario, México está por adquirir 2 millones de vacunas contra VPH.

El propósito, dijo, es vacunar a las 500 mil menores que en 2019 se quedaron sin vacuna; 500 mil, de 2020, y 500 mil, de 2021.

“Vamos a comprar un excedente 2 millones (de vacunas) porque varios años del sexenio pasado quedaron hoyos en la vacunación; queremos llegar al punto de cobertura donde la cohorte completa continué avanzando”.

Aseguró que en el mundo entero no hubo vacuna VPH y la interrupción en la aplicación no se debió a la contingencia sanitaria.

Explicó que el mercado global de vacunas está ultra concentrado y una de las compañías que fabricaba la vacuna decidió que ya no le era rentable hacerla, lo cual generó escasez.

Dijo que más del 98 por ciento de los tumores del cuello uterino, el carcinoma cervicouterino, está relacionado con una infección crónica por el virus de VPH, por lo que resulta fundamental la vacunación.

“La buena noticia es que en 2020 esto ha sido regularizado. En 2021 ya vamos a tener esta compra de la nueva dotación en cantidades mayores a la necesidad anual para satisfacer precisamente a quienes se hayan quedado sin ello”.

Señaló que no se debe pensar que con la vacuna basta para lograr el propósito de eliminar una enfermedad que es enteramente prevenible, que es el cáncer cervicouterino.

“Se requiere, de manera consistente, hacer el tamizaje en todas las mujeres hasta que tengamos todo un segmento poblacional de mujeres que desde niñas fueron vacunadas y tengamos la posibilidad de que haya una transmisión mínima, o eventualmente nula, del virus de papiloma humano”.

Además, dijo que en México todavía no se ha rediseñado el programa para que también reciban la vacuna los varones, quienes pueden transmitir el virus a las mujeres.

“Las razones son varias, pero una de ellas incluye esta inestabilidad en el mercado global de vacunas y en sexenios previos no se hizo este replanteamiento, es posible que nosotros emprendamos este replanteamiento”, detalló.

“En las clínicas especializadas en VIH y las clínicas de salud sexual, aquí concretamente en la Ciudad de México en las Clínicas Condesa, sí se aplica la vacuna contra VPH también para los varones y hacia eso vamos, hacia esa tendencia”.