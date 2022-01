Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A una semana de ser avalado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para el tratamiento pacientes con Covid-19, el medicamento Molnupiravir de la farmacéutica Merck (MSD) es ya objeto de falsificación.

La propia Cofepris lanzó ayer una alerta sanitaria para advertir sobre la comercialización ilegal del medicamento.

Informó que ha recibido denuncias sobre productos irregulares que se comercializan como Molnupiravir sin ser ese medicamento.

Remarcó que la autorización para uso de emergencia se emitió de manera controlada, por lo que el medicamento requiere prescripción médica y no puede ser comercializado.

Refirió que uno de los productos que se detectó que se comercializan de manera irregular en México es Mpiravir, del laboratorio Merit, en presentación de caja blanca con verde y líneas amarillas.

Uno de los productos hallados, detalló, exhibe como fecha de caducidad octubre de 2023 y contiene 40 cápsulas de 200 miligramos.

Otro producto falso detectado es Molaz, del laboratorio Azista, que se vende en caja blanca con líneas naranjas y moradas, también con 40 cápsulas de 200 miligramos. Se ofrece como un producto de venta libre.

«Cofepris informa que no cuenta con solicitudes de registro autorización de estos dos productos, por lo cual la autoridad desconoce sus condiciones de fabricación y los componentes; cualquier producto ostentado como Molnupiravir que se oferte en libre venta es considerado un riesgo a la salud de la persona consumidora por ser de dudosa procedencia», advirtió la dependencia.

«Se invita a las personas a no dejarse engañar ni arriesgar su salud adquiriendo de manera ilegal este tipo de productos».

Indicó que se realizan operativos de vigilancia sanitaria para localizar y asegurar productos irregulares.

El fármaco Molnupiravir fue autorizado para uso de emergencia el pasado 7 de enero.

La Cofepris explicó entonces que será destinado para atender pacientes con Covid-19 leve o moderado y con alto riesgo de complicaciones.

«Este tratamiento puede recibir autorización para uso de emergencia bajo la indicación terapéutica: tratamiento de enfermedad por Covid-19 leve a moderado en adultos con prueba de diagnóstico SARS-Cov-2 positiva, que no requieren oxígeno suplementario, para quienes tienen al menos un factor de riesgo de desarrollar Covid-19 grave incluyendo hospitalización o la muerte y para quienes las opciones alternas de tratamiento Covid-19 autorizadas no son accesibles o clínicamente apropiadas», detalló.

Molnupiravir, apuntó, actúa introduciendo errores en el código genético del virus SARS-CoV-2, lo que evita que el virus se continúe replicando. Se trata de un medicamento oral suministrado a través de cápsulas por cinco días.

No sustituye, remarcó, la vacunación y no debe ser utilizado sin indicación médica.

