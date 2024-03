Un motociclista murió de manera instantánea, al impactarse de frente contra una camioneta cuando invadió el carril de circulación contrario, al pretender ingresar a una gasolinera sin precaución.

El trágico accidente automovilístico se registró el sábado a las 20:00 horas, sobre la carretera federal No. 22 Rincón de Romos-Tepezalá, a la altura del kilómetro 00+700.

Un reporte al número de emergencias 911, indicaba que en el mencionado lugar se había registrado un desigual choque entre una motocicleta y una camioneta, por lo que se requería la presencia de los paramédicos.

Hasta el lugar del accidente acudió personal de Protección Civil de Rincón de Romos, y del Grupo de Rescate Vera de Pabellón de Arteaga, además de policías estatales, agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia del ISSEA.

Fue a la altura de la gasolinera Valero, que se ubica en la colonia Potreros, donde se localizó el cadáver de un hombre identificado como Ricardo Miguel, de 31 años, quien vivió en la Secadora “Miguel Alemán”, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Al momento del accidente esta persona tripulaba una motocicleta marca Vento, color negro con vivos en naranja, con placa de circulación de Aguascalientes. De acuerdo a la versión de testigos, se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 22 en dirección de poniente a oriente.

Al llegar a la altura del kilómetro 00+700, donde se localiza la gasolinera Valero y la fábrica Inisa 2000, repentinamente invadió el carril de circulación contrario para ingresar a la estación de servicio, peo se impactó de frente contra una camioneta Ford Territory, modelo 2024, color plata y placas de circulación de Aguascalientes.

Esta camioneta circulaba en condiciones normales por la carretera federal No. 22 en dirección de oriente a poniente y en determinado momento se topó de frente con el motociclista, por lo que, tras el brutal impacto de frente, Miguel Angel salió proyectado por el aire y terminó tirado sobre la cinta asfáltica a varios metros de distancia.

La conductora de la camioneta identificada como Martha, de 34 años, así como la señora María Elena, de 66 años, ambas con domicilio en el municipio de Pabellón de Arteaga, resultaron ilesas.

A fin de realizar las investigaciones correspondientes, acudieron agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.