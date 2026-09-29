CDMX.- El actor y director Otto Sirgo, reconocido por una trayectoria que abarcó teatro, cine y televisión, falleció ayer a los 79 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

Sirgo nació en Cuba en una familia ligada a los escenarios. Sus padres, los actores Otto Sirgo y Magda Haller, dirigían una compañía teatral, mientras que su abuela materna fue la actriz mexicana Conchita Gentil Arcos.

Aunque apareció en algunos proyectos durante su infancia, inicialmente optó por estudiar Administración de Empresas. Su carrera artística profesional comenzó con trabajos publicitarios y como modelo, hasta que a los 22 años debutó en el cine con La Maestra Inolvidable, en 1968. Dos años después participó en su primera telenovela, La Cruz de Marisa Cruces.

A lo largo de su carrera intervino en más de 50 melodramas, entre ellos Las Gemelas, Rosa Salvaje, Lazos de Amor y Niña Amada Mía. También dirigió producciones como Agujetas de Color de Rosa.

En teatro participó en 57 obras, entre ellas P.D. Tu Gato Ha Muerto, La Dama de Negro y El Violinista en el Tejado. En cine apareció en películas como Por la Libre y Cantinflas.

En 2020 enfrentó la muerte de su esposa Maleny Morales, con quien estuvo casado 47 años y tuvo dos hijas. Sirgo se mantuvo activo profesionalmente hasta sus últimos meses, con participaciones en producciones estrenadas durante este año.