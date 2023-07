MONTERREY, NL.- A unas semanas de dar a conocer que Robert de Niro dio la bienvenida a otro hijo, ahora el actor ha perdido a su nieto de tan sólo 19 años.

Drena De Niro, hija del astro de cine, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que Leandro De Niro Rodríguez murió.

«Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. No sé cómo vivir sin ti, pero voy a tratar de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al llegar a ser tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que sólo ese amor te hubiera salvado», escribió Drena.

Leandro también siguió los pasos de su abuelo y comenzó su carrera como actor en la película The Collection en 2005, Cabaret Maxime y Nace una Estrella en 2018. En estas producciones compartió crédito con su madre, pues fuentes cercanas aseguran que siempre querían estar el mayor tiempo juntos.

Famosos como Naomi Campbell, Lana Parrilla, Rosie Perez, y Andy Cohen, enviaron condolencias a la familia.

Hasta el momento Robert De Niro no se ha pronunciado al respecto. (Staff/Agencia Reforma)