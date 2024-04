Una mujer murió de manera instantánea y su pequeña hija se debate entre la vida y la muerte, luego que perdió el control de su coche y tras invadir el carril de circulación contrario se impactó de frente contra un camión de pasajeros foráneo.

El trágico accidente se registró el sábado a las 00:03 horas, en la carretera federal No. 45 Norte y casi entronque con la carretera estatal No. 28, a la altura del kilómetro 15+300, frente al poblado de Margaritas, municipio de Jesús María.

Quien murió de manera instantánea debido a los múltiples traumatismos, fue una mujer identificada como Melanie Betsabé, de 22 años.

Al lugar del accidente acudieron Bomberos Estatales, agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia del ISSEA.

Se logró establecer que la mujer fallecida conducía al momento del accidente un automóvil marca Acura, color negro y placas de circulación CTF-6896 del estado de Texas, Estados Unidos.

Se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No., 45 Norte en sentido de sur a norte, cuando al llegar al puente del poblado de Margaritas, Jesús María, repentinamente perdió el control y se proyectó hacia su lado izquierdo.

Por la velocidad que llevaba, el coche brincó el camellón central e invadió los carriles de circulación de norte a sur, por donde se desplazaba un camión de pasajeros foráneo de la línea “Chihuahuenses”, con número económico 10580, marca Volvo Irizar 18, color morado y con matrícula 28H-C2B del SPF.

Cuando el operador de esta unidad automotriz se percató de la situación, realizó una maniobra para tratar de esquivar al coche Acura, pero ante lo repentino de los hechos no logró su objetivo y terminaron por colisionar frontalmente.

El camión foráneo impactó la barra de contención del puente, la cual derribó y cayó a la calzada lateral de la carretera federal No. 45 Norte, de una altura de un metro aproximadamente, deteniendo la marcha unos 50 metros aproximadamente del lugar donde ocurrió el accidente.

Debido a que el cadáver de la conductora Melanie Betsabé quedó prensado, fue necesario que fuera rescatado por los Bomberos Estatales.

En ambulancias del ISSEA fue trasladada al Hospital Hidalgo, en condición crítica, una niña de 4 años, hija de la conductora del coche Acura. Asimismo, al HGZ No. 3 del IMSS, fueron canalizadas dos mujeres de 40 y 48 años, que viajaban como pasajeras en el camión foráneo de la línea “Chihuahuenses” y quienes resultaron lesionadas.

A fin de realizar las investigaciones correspondientes, acudieron al lugar del accidente los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.