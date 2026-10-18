CDMX.- La actriz y cantante brasileña Lua Blanco, conocida por interpretar a Roberta Messi en la adaptación brasileña de Rebelde, falleció este domingo a los 39 años, tras enfrentar durante varios meses una enfermedad oncológica.

La noticia fue confirmada por sus familiares mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde señalaron que la artista permaneció acompañada de sus seres queridos durante su enfermedad.

Su hermano, el actor Daniel Blanco, solicitó respeto y privacidad para la familia. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el tipo de cáncer que padecía.

Lua alcanzó reconocimiento internacional en 2011 gracias a su participación en Rebelde, producción juvenil transmitida hasta 2012, donde compartió créditos con Sophia Abrahão, Arthur Aguiar y Chay Suede.

Su participación en la telenovela también impulsó su carrera musical, al integrarse al grupo surgido de la producción.

Posteriormente, desarrolló proyectos como cantante, compositora y actriz, con participaciones en las series Malhação, Pecado Mortal y A Força do Querer, además de trabajos teatrales y cinematográficos.

Tras conocerse su fallecimiento, compañeros y seguidores expresaron mensajes de condolencias y recordaron su trayectoria artística.

La familia agradeció las muestras de cariño y pidió comprensión durante este periodo de duelo por su partida.