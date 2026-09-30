CDMX.- Jorge Kahwagi Macari, ex diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex boxeador profesional, falleció a los 58 años. La noticia fue dada a conocer por el senador Manuel Velasco, quien expresó sus condolencias a familiares y amigos.

Velasco recordó que ambos coincidieron como diputados federales durante la LIX Legislatura y, a través de redes sociales, lamentó la muerte de quien fuera su compañero y amigo.

Kahwagi Macari mantuvo durante años una presencia constante en la vida pública mexicana, tanto por su trayectoria política y empresarial como por su participación en el boxeo y programas de televisión. Incluso formó parte del reality show Big Brother.

Como boxeador profesional acumuló un récord de 12 peleas ganadas, todas por nocaut. Obtuvo diversos campeonatos en peso crucero, entre ellos títulos avalados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Su trayectoria deportiva, sin embargo, estuvo acompañada de cuestionamientos sobre la calidad y condiciones de algunos de sus combates.

Posteriormente se concentró en la actividad política. Fue diputado federal por el PVEM durante la LIX Legislatura y también ocupó la presidencia del Partido Nueva Alianza.

Su trayectoria pública estuvo marcada además por diversas controversias. En 2013, su entonces expareja Gabriela González lo señaló por una presunta agresión, mientras que en años posteriores su nombre apareció relacionado con señalamientos sobre actividades empresariales y presuntas irregularidades financieras.

Kahwagi Macari fue hijo del empresario mexicano Jorge Kahwagi Gastine.