CDMX.- La actriz mexicana Adriana Roel falleció este jueves a sus 88 años de edad, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Mediante una publicación en Instagram, la ANDA confirmó la sensible noticia sobre el deceso de la actriz Rosa María Gordeas, mejor conocida como Adriana Roel.

Su sobrina Verónica Boneta confirmó que la actriz murió ayer a las 04:04 horas, en la comodidad de su hogar en Mérida, y que antes del atardecer su cuerpo fue incinerado.

«Tenía Alzheimer, no estaba en un nivel avanzado, pero la realidad es que ella empezó a querer trascender porque no quería olvidarse de ella misma. La doctora dijo que fue muerte natural y sí, se fue apagando poco a poco, y lo mejor es que no llegó a olvidarse de quien era».

La artista originaria de Nuevo León tuvo una trayectoria que la consolidó como primera actriz. Fue galardonada con dos premios Ariel a la categoría de Mejor Actriz por sus participaciones en Anacrusa (1979) y No Quiero Dormir Sola (2012).

Roel también ganó fama por su presencia en telenovelas como Mentir Para Vivir, Mujeres Asesinas, Rubí, Al Filo de la Muerte y Amarte es mi Pecado. (Sandra Ivette Acevedo Barrón y Juan Carlos García/Agencia Reforma)