Falleció a los 82 años la actriz Raquel Welch

CDMX.- Raquel Welch, actriz y sex symbol que saltó a la fama en los años 60, murió a los 82 años, informó el medio TMZ.

La familia cercana a la actriz le confirmó al medio que esta mañana murió Raquel en la ciudad de Los Ángeles debido a una breve enfermedad que no quisieron revelar.

Raquel nació el 5 de septiembre de 1940 en Estados Unidos y sus primeras apariciones en televisión fueron los programas Bewitched y The Virginian.

Después saltó a la fama en 1966 con los filmes Fantastic Voyage y One Million Years BC, a partir de ese momento se hizo una de las actrices más famosas y bien pagadas de Hollywood debido a sus atributos físicos.

Posteriormente, la también modelo, incursionó en un cine más sofisticado que la hizo llevarse a casa el Globo de Oro a Mejor Actriz en una Película Comedia Musical por Los Tres Mosqueteros, en el año 1974.

Durante toda su carrera, muchos productores querían que la actriz apareciera en escenas desnuda, sin embargo nunca lo hizo porque asegura que no va con los valores y su educación.

Una de sus últimas apariciones de Raquel en el cine fue a lado de Eugenio Derbez en la película Cómo Ser un Latin Lover, estrenada en 2017.

En una entrevista, Raquel Welch comentó que quedó fascinada con el actor de Acapulco por su gran carisma y corazón. (Staff/Agencia Reforma)