Falleció a los 75 años la madre de Gisele Bündchen

CDMX – La madre de la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, Vânia Nonnenmacher, falleció a los 75 años en el Hospital Moinhos de Vento, en Porto Alegre, Brasil. Nonnenmacher, de origen alemán y nacionalidad brasileña, se desempeñó como banquera jubilada del Banco do Brasil.

La familia, originalmente de Horizontina, Rio Grande do Sul, incluye a Gisele, conocida por ser un ángel de Victoria’s Secret, y a sus hermanos Patrícia, Rafaela, Raquel, Graziela y Gabriela. Se espera que esta mañana se realice el velorio de la esposa del profesor universitario Valdir Bündchen en la Capilla Ecuménica del Crematorio Metropolitano de Porto Alegre, seguido de una ceremonia de despedida, según informó el medio brasileño GZH.

Hasta el momento de esta publicación, Gisele Bündchen, exesposa de Tom Brady, no ha realizado declaraciones sobre el fallecimiento de su madre, con quien compartió la portada de Vogue Brasil en 2018. En julio de 2022, Gisele publicó en redes sociales una serie de fotografías para celebrar el 73º cumpleaños de su madre, acompañadas de un mensaje de agradecimiento y amor. Recientemente, la modelo fue vista paseando a su perro en Miami. (Staff/Agencia Reforma)