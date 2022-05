Mientras platicaba con su padre, un joven sufrió un paro cardiaco del que no pudo recuperarse y terminó por perder la existencia. Los hechos tuvieron lugar en un domicilio ubicado en la calle Valladolid, en la comunidad del mismo nombre, perteneciente al municipio de Jesús María.

Al lugar de los hechos, arribaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos de aquella demarcación , quienes, cuando brindaban los primeros auxilios a quien respondía al nombre de Cristian Armando, de 22 años de edad, se percataron de que éste ya no presentaba signos de vida.

Cabe destacar que, en el lugar de los hechos, se encontraba el padre del ahora occiso, el señor Juan, de 62 años de edad, quien comentó que, al estar platicando con su hijo, repentinamente éste se desvaneció y quedó inconsciente, por lo que, al no lograr hacerlo reanimar, decidió llamar a los servicios de emergencia.

De estos hechos tomó conocimiento el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, quien, tras determinar que el deceso del joven fue por causas naturales, autorizó que el médico de cabecera se hiciera cargo de los trámites correspondientes.

¡Participa con tu opinión!