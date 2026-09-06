Un hombre de 63 años perdió la vida la noche del viernes luego de que el vehículo que conducía se impactara contra un poste de alumbrado público sobre el bulevar Rodolfo Landeros Gallegos, en el municipio de Calvillo.

El accidente fue reportado al Servicio de Emergencia 911 a las 22:09 horas, a la altura de la colonia José Landeros Gallegos, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal de Calvillo y paramédicos del ISSEA.

En el lugar encontraron un Honda Accord modelo 1999, color gris y con placas de Aguascalientes, estrellado contra un poste. La unidad era conducida por Jesús “N”, de 63 años, quien fue valorado por los paramédicos, pero ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los indicios recabados en el sitio, el automovilista circulaba sobre el bulevar Rodolfo Landeros Gallegos cuando, a la altura del número 338, perdió el control de la dirección y terminó impactándose contra la estructura de alumbrado público.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Los daños materiales derivados del percance fueron estimados en aproximadamente 50 mil pesos.