Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- María Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, murió ayer a la edad de 94 años en Culiacán, Sinaloa.

El fallecimiento de la madre del ex líder del Cártel de Sinaloa ocurrió alrededor de las 14:30 horas en una clínica privada ubicada en el centro de la capital estatal, tras dos semanas hospitalizada debido a problemas de salud, según informó el portal Río Doce.

Consuelo Loera era originaría de La Tuna, en el municipio de Badiraguato, donde se llevará a cabo su sepelio.

Una de las últimas apariciones públicas que realizó la abuela de «Los Chapitos» sucedió el 29 de marzo de 2020 con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que le valió una serie de duras críticas.

«Yo te saludo, no te bajes, no te bajes, ya recibí tu carta», le dijo el Mandatario a la mujer al encontrársela durante una de sus visitas a Badiraguato.

El saludo se dio aproximadamente cinco meses después de la captura y liberación de Ovidio Guzmán, alias «El Ratón» en el llamado «Culiacanazo», ocurrido el 17 de octubre de 2019.

El Gobierno de México tomó la decisión de soltar al capo, con la excusa de evitar una tragedia, luego de que integrantes del Cártel de Sinaloa sitiaran la ciudad.

En agosto de 2020, López Obrador expresó que volvería a saludar a Loera López y dijo asumir su responsabilidad en el «Culiacanazo».

«Me encuentro a una persona mayor como la mamá de Guzmán Loera, la saludo y no tengo ningún problema de conciencia, que eso también es muy importante, ese es el principal tribunal», señaló.

LA PETICIÓN

Loera Pérez envió más de una carta al Mandatario para pedirle su ayuda a fin de poder reunirse con su hijo Joaquín.

En 2019, dos años después de la extradición de «El Chapo» a Estados Unidos, la mujer dio una primera misiva al Mandatario y posteriormente le agradeció, pues el Gobierno de ese país le otorgó una visa humanitaria para cumplir dicho objetivo.

«Doy gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Embajada de Estados Unidos porque me dieron el permiso», dijo la señora afuera de la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

Poco mas de un año después, el 20 de marzo de 2020, la mujer volvió a enviarle una carta, hecho que se reveló tras el polémico saludo.