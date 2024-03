Fallece el primer actor que le dio vida a ‘El Ecoloco’

CDMX. -Humberto Espinosa Magaña, quien fue conocido por ser el temible ‘El Ecoloco’ de la serie infantil Odisea Burbujas, falleció la noche del viernes a los 94 años.

La noticia se dio a conocer por fuentes cercanas a la familia del actor a través de una radiodifusora, luego se confirmó a través de X oficial del Ecoloco (@EcolocoOficial) con un mensaje, sin embargo, no especificaron el motivo del deceso.

«Descanse en paz el gran Humberto Espinosa, quien magistralmente le dio vida, alma y mugre al Ecoloco. Contrario a su personaje, todo un caballero, educado, apuesto y alegre. Enormemente bendecidos de haber contado con todo tu talento en Burbujas», se lee en el mensaje.

Humberto Espinosa fue el primero en interpretar a este personaje, cuando la serie inició su transmisión en la década de los 80. La misión principal de ‘El Ecoloco’ era contaminar lo más que pudiera, y se transportaba en su ‘mugremóvil’ con el que podía viajar a través del tiempo.

El programa tuvo su origen en la radio, y contaba las historias de sus personajes, el Profesor A.G. Memelovsky, Patas Verdes, Mimoso Ratón, Mafafa Musguito y Pistachón Zig-Zag, que eran sus creaciones. Todos ellos tenían la capacidad de viajar en el tiempo y el espacio, para conocer y explorar el universo.

Odisea Burbujas tuvo cinco temporadas bajo la dirección de Enrique Segoviano. Su última emisión fue el 7 de octubre de 1984 y es recordado por ser uno de los programas infantiles más representativos del País.

En 2018, Canal Once trajo de vuelta la serie, ahora bajo el nombre de Planeta Burbujas en el cual Humberto fue invitado para darle vida a su icónico personaje, no obstante, declinó la invitación por cuestiones de salud, pues ya se había sometido a dos operaciones de cadera que dificultaban su movilidad.