Angela Janayna Mendoza Parada Agencia Reforma

El cantante de Il Divo, Carlos Marín, falleció este domingo a los 53 años de edad a causa de Covid-19.

De acuerdo al portal Daily Mail, la estrella permanecía en coma inducido médicamente en el hospital Manchester Royal; sin embargo se dio a conocer que su máquina de soporte vital se apagó.

«Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos.

«Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor — David, Sebastien y Urs», escribió la agrupación a través de Twitter.

Carlos Marín permaneció a Il Divo desde sus inicios en 2003, y ha vendido más de 30 millones de copias de sus álbumes en todo el mundo.

La última vez que se le vio en el escenario fue el 6 de diciembre en Bath, Inglaterra; dos días después fue hospitalizado, cancelando los conciertos en Hull y Nottingham.[[RS-It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6— Il Divo (@ildivoofficial) December 19, 2021

-RS]]

¡Participa con tu opinión!